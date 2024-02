Rapallo: allargamento sede stradale in località Tonnego

Con determina dirigenziale, l’amministrazione di Rapallo ha affidato i lavori per l’allargamento della sede stradale per Montepegli in località Tonnego, presso il centro conferimento rifiuti.

Lo scorso autunno, a seguito di un movimento franoso, era stato eseguito in somma urgenza un

preventivo intervento di messa in sicurezza della scarpata franosa con asportazione di parte

del materiale e posa di blocchi in cemento per la protezione e messa in sicurezza della strada. Ciò ha

consentito in tempi brevi il ripristino della viabilità, ad eccezione dei mezzi di grandi

dimensioni (i bilici) che per transitare hanno bisogno di una maggiore larghezza della carreggiata. Si è ritenuto così di intervenire e allargare ulteriormente la sede stradale, al

fine di permettere il transito di automezzi pesanti come quelli della raccolta dei rifiuti.

» leggi tutto su www.levantenews.it