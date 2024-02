Rapallo: Falkor è la nuova mascotte del Panathlon Club

Dal Panathlon Club di Rapallo

Il giorno 2 Febbraio 2024, presso l’Hotel Europa di Rapallo, si è svolta la prima Conviviale organizzata dal Nuovo Direttivo del Panathlon Club Rapallo. Alla presenza del Presidente Nazionale del Distretto Italia Giorgio Costa, sono stati nominativi due nuovi Soci: Luciana Langiu (ginnastica artistica) , padrini Adelindo Molinari e Giorgio Costa ed Emanuela Repetto (trekking), madrina e padrino rispettivamente Cristina Di Sciorno ed Orlando Gentile.

Nel corso della serata è stato nominato – primo esempio nell’universo del Panathlon Nazionale ed

Internazionale – l’amico a quattro zampe Falkor, in qualità di Mascotte Ufficiale del Club: un bassottino

ruvido di 5 anni, non vedente dalla nascita. “Falkor mascotte perché in occasione di grandi appuntamenti sportivi è consuetudine nominare un portafortuna; noi del Panathlon Club Rapallo Tigullio Occidentale abbiamo un dolcissimo cagnolino, sempre presente alle nostre conviviali, a cui ci siamo affezionati: chi meglio di lui poteva essere la nostra mascotte?” commenta il Presidente del Distretto Italia, Giorgio Costa.

Durante la serata è intervenuta Alessandra Rotta che ha parlato della Seconda Edizione del ”Festival dei sentieri – Terre millenarie (nato da un’idea di Marco Fenelli, anch’egli presente alla conviviale), che ha l’intento di valorizzare il vasto patrimonio montano della costa ligure che si affaccia sul golfo Tigullio e Paradiso, ricco di camminate in mezzo al verde. Il Festival racconta, la poliedricità del significato del sentiero: il valore della condivisione del percorso e dell’inclusione del cammino, al di là dell’emozione della conquista di una meta. Si terrà dal 17 al 24 Marzo e vedrà tra i patrocinatori anche il Panathlon Club Rapallo-Tigullio Occidentale.

