Sanremo, al ligure Alfa il premio per la migliore esibizione live al Festival

Genova. Arriva il primo importante riconoscimento per Alfa. Il rapper e cantautore genovese è stato infatti premiato da Assomusica per la migliore esibizione live di un artista esordiente, che premia l’originalità e il talento delle nuove generazioni. Un premio che in passato è andato ad artisti come Nina Zilli, Arisa, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, gli Eugenio In Via Di Gioia.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno dall’Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo nell’ambito del Festival, è stato consegnato mercoledì pomeriggio nella sala stampa dell’Ariston, alla presenza del presidente di Assomusica Carlo Parodi e del vicepresidente Fulvio De Rosa.

