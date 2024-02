Sgravi Imu per i fondi sfitti, Sarzana valuterà la misura per tutto il 2024

Un anno per verificare l’efficacia della misura e poi valutare se estenderla anche per un triennio. È quanto intende fare l’Amministrazione comunale di Sarzana con l’agevolazione Imu – nello specifico una riduzione del 43% – per i fondi sfitti che verranno concessi in locazione nel 2024. Rispondendo nella seduta odierna del Consiglio comunale all’interrogazione presentata dall’esponente di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi, il vicesindaco con delega al bilancio Carlo Rampi ha spiegato: “L’agevolazione è prevista per gli immobili sfitti da più di sei mesi alla data del 31 dicembre 2023 e per un nuovo contratto per attività compatibili con destinazione artigianale o commerciale. Il nostro obiettivo – ha proseguito – è quella di estendere la misura al triennio dopo averne testato l’efficacia, pienamente consapevoli che questa non possa essere risolutiva per la crisi del commercio visto che si tratta di un risparmio di poche centinaia di euro. È comunque un primo passo che valuteremo per un anno”.

Il proponente, confermando lo spirito costruttivo dell’interrogazione, si è detto soddisfatto della risposta e concorde nel valutare l’eventuale efficacia dell’agevolazione. “Forse non porterà grandi risultati ma può avviare qualche situazione utile. Crediamo – ha concluso – che queste attività contribuiscano a sollecitare il dialogo e a valutare soluzioni per i cittadini”.

