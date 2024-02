Toti: “Pronto soccorso, mi aspetto che entro febbraio Asl dividano codici rosso/arancione da casi minore urgenza”

Emergenza urgenza 118 e prestazioni di diagnostica al centro oggi pomeriggio del punto stampa settimanale sulla sanità che si tiene da qualche tempo in Regione. Le prestazioni della diagnostica per immagini, informa la nota regionale, nel 2023 sono state 168.728 in più rispetto al 2022, con una crescita del 10.5%; dato superiore all’incremento della domanda, che è aumentata del 4,6%.

“Le prossime settimane saranno cruciali per la sanità ligure – le parole del presidente Giovanni Toti -. Regione Liguria avvierà infatti una nuova cabina di regia dai poteri estesi, che si collegherà al percorso di digitalizzazione e che lavorerà per ottimizzare l’aumento di tutte le prestazioni della sanità pubblica. In più, con la chiusura della gara per i sistemi per la diagnostica, e con l’assegnazione dei primi lotti prevista nella prima metà di febbraio, le stesse aziende sottoscriveranno in tempi rapidi i contratti conquistando quei 7 milioni di prestazioni aggiuntive che apriranno le liste di prenotazione in tutta la regione. Parallelamente, verrà aperto il bando di gara per la chirurgia a bassa e media intensità, prima con l’ortopedia e poi a seguire con le altre specializzazioni. Altri 35 milioni che entreranno nel circuito della sanità ligure. Anche sul fronte delle emergenze-urgenze continuiamo a lavorare e mi aspetto che entro febbraio tutte le aziende ospedaliere dividano all’interno dei pronto soccorsi i casi di pazienti in codice rosso e arancione da quelli con minore urgenza, che dovranno giustamente accedere a un percorso diverso. Questa divisione ci consentirà, a partire dalla prossima ondata influenzale, di gestire tutti i casi nel migliore dei modi. Un progetto che potrà inoltre contare sul potenziamento della medicina territoriale già in corso”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com