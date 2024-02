Trasferimento 118 da Savona ad Albenga, i sindacati: “Rimborsare il viaggio al personale”

Savona. I sindacati si oppongono al trasferimento della centrale operativa del 118 da Savona ad Albenga (all’ospedale di Santa Maria di Misericordia di Albenga) e chiedono che sia garantito al personale (tutti residenti tra Varazze e Vado Ligure) il rimborso per il viaggio. E’ la richiesta presentata ieri dalle organizzazioni sindacali all’incontro avuto in Regione con la dirigente del dipartimento Sanità.

“Sono 40 km per arrivare nel posto di lavoro e altrettanti per ritornare a casa. Con condizioni delle autostrade, oltre la spesa bisogna considerare i tempi. Vorrebbe dire stare fuori casa 10-11 ore andare e 40 km a torna con autostrada come la conosciamo oltre la spesa ci sono i tempi stare fuori casa dalle 10 alle 11 ore e spendere 20-30 euro al giorno, la giornata di lavoro finisce tutta nel trasferimento”.

