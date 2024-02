Vent’anni senza Franco Baudone

Ricorre oggi il ventesimo anniversario dalla morte di Francesco Baudone, per tutti ” Franco”, che fu sindaco di Sarzana dal 1977 – quando a 36 anni successe ad Anelito Barontini – fino al 1985. Recentemente ricordato da Fiammetta Gemmi per le sue idee innovative, è stato uomo del socialismo reale, ha fatto parte dell’area riformista del Pci e antifascista convinto, da sempre innamorato della sua città. Un sarzanese leale, generoso, sempre pronto alla battuta ma al tempo stesso inflessibile sui suoi ideali, che lo hanno contraddistinto per tutta la sua vita e ancora oggi viene ricordato come sindaco ma soprattutto come persona sempre disponibile e concreta.

A lui si deve l’inizio della trasformazione della città, con alcune importanti intuizioni che poi si rilevarono vincenti negli anni seguenti. In quegli anni presero vita, infatti, la valorizzazione della Cittadella (dopo il suo acquisto), e del centro storico cittadino con iniziative come la Mostra nazionale dell’antiquariato e la Calandriniana.

Nella sua idea di sviluppo del territorio e della città, negli anni in cui fu Sindaco, vennero realizzate le aree verdi di Nave, Sarzanello, Battifollo e l’asilo Matazzoni.

Importanti opere che testimoniano quanto egli fosse convinto che la città non era solo il Centro Storico e che per far vivere le periferie c’era bisogno di creare spazi di aggregazione sociale. In quegli anni prese vita anche il mercato ortofrutticolo di Pallodola – che dal 2005 porta il suo nome – frutto anch’esso di un’intuizione straordinaria legata alla valorizzazione del lavoro degli agricoltori e per dare loro uno spazio dove poter vendere la propria produzione. Fu anche tra i primi a credere nelle potenzialità del Vermentino e nel 1981 organizzò un’iniziativa sul vino locale insieme agli eroici produttori del tempo. Evento ricordato in un libro da Salvatore Marchese.

Francesco Baudone, come detto è stato un’antifascista e un sarzanese autentico. Nel 1980 venne girato a Sarzana il film di Luigi Faccini “Nella perduta città di Sarzana”, legato ai fatti del 21 luglio 1921, che gli valse un invito a Roma dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Dopo gli anni da Sindaco fu eletto Presidente della Provincia, incarico che mantenne fino al 1990. Nel 1991 decide di “ritirarsi” dalla politica attiva, in forte contrasto con il partito Riuscì comunque a sorprendere tutti, e venne nominato Presidente della Salt, in un momento non facile per il paese e per il settore autostradale di quegli anni, tra corruzione, mani pulite e società pubbliche in dissesto.

Tuttavia, gestì brillantemente la stagione delle privatizzazioni delle società autostradali, acquisendo prestigio personale e stima in settore completamente differente da quello della politica.

Una vita quella di Francesco Baudone contraddistinta da impegno politico, convinto che la politica dovesse essere un servizio alla comunità. E’ stato un uomo libero seppur uomo di partito e di militanza politica, che ha messo a disposizione la sua intelligenza, la sua sagacia ed anche ironia, perché alla fine era convinto che non bisognava prendersi troppo sul serio, infatti è rimasto sempre legato alle sue tradizioni territoriali e agli amici storici del Circolo di Nave, in cui ogni volta che poteva si sedeva al tavolo per una partita a carte.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com