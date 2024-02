Volontari della Protezione civile si diventa: partito il corso di fomazione

Al circolo sottufficiali della Marina militare in piazza d’armi alla Spezia si è tenuto il corso di formazione A1 per l’abilitazione dei volontari di Protezione civile, numerosi i presenti del gruppo dell’associazione Life on the Sea Odv e di altre organizzazioni della Val di Magra affiliate a Prociv-Arci.

Il corso di formazione è stato organizzato da Prociv-Arci Liguria, i formatori che hanno partecipato sono il prof. Emilio Ardovino e l’ingegnere Jacopo Cattaneo, era presente anche il Presidente di Prociv-Arci Liguria Celestino Moruzzi che ha portato i saluti e gli auguri di un buon lavoro a tutti i presenti.

“Un sentito grazie ai numerosi volontari – si legge in una nota – che hanno partecipato con entusiasmo sacrificando tempo alla propria famiglia ed un grazie particolare al Presidente di Life on the Sea Francesco Longardo, che ha organizzato la lezione”.

