Bimbi di oggi, adulti di domani imparano la raccolta differenziata sulle orme del pirata Jack Cycle

Un progetto didattico per la sensibilizzazione e promozione della corretta raccolta differenziata rivolto a due istituti, l’Isa 7 e 8, che nel prossimo triennio verrà esteso a tutti gli istituti della città. L’iniziativa è stata promossa dal Comune della Spezia con il supporto di Acam Ambiente – Gruppo Iren, ed è stata presentata questa mattina a Palazzo civico dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini e dall’assessore al ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati. Presenti Marco Fanton Direttore operativo di Acam Ambiente e i rappresentanti dei Consorzi di filiera che hanno sostenuto economicamente il progetto: Roccandrea Iascone di RICREA Consorzio Ricrea – Raccolta e Riciclo Imballaggi Acciaio e Chiara Caporizzo di Corepla – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica. “Un progetto che coinvolge bambini e ragazzi in modo divertente attraverso lezioni interattive e simpatici personaggi . dice Peracchini – è infatti fondamentale promuovere la consapevolezza ambientale e l’importanza della gestione sostenibile dei rifiuti fin dalla giovane età con modalità educative in grado di coinvolgerli e interessarli. La Spezia in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante in tema ambientale raggiungendo circa l’80% di raccolta differenziata e ottenendo più volte il titolo di “Comune Riciclone”, inoltre in sinergia con la Polizia Locale e tramite l’installazione di un sistema di videosorveglianza si è potenziato il sistema di monitoraggio delle isole e si sono avviate iniziative che incentivino comportamenti virtuosi e promuovano una sempre maggiore attenzione al rispetto dell’ambiente”.

Il progetto è stato sostenuto dal contributo dei Consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi Cial (imballaggi in alluminio), Ricrea (imballaggi in acciaio), Corepla (imballaggi in plastica), Coreve (imballaggi in vetro), Comieco (imballaggi in carta e cartone) e prevede il supporto di Acam Ambiente che si occuperà del monitoraggio della produzione dei rifiuti negli Istituti e la fornitura di nuovi contenitori per la raccolta differenziata. “Oggi fra i banchi della scuola si avvia un percorso che durerà tre anni, che inizia con due istituti e che coinvolgerà presto tutti quelli del nostro Comune puntando su conoscenza, consapevolezza e amore per il pianeta – continua Casati – Contiamo molto che i bambini, i ragazzi e i giovani, con l’aiuto dei loro docenti chiamati a rinforzarsi sul piano delle competenze tecniche, diventino presto i nostri insegnanti in tema di ambiente, dato che noi adulti siamo cresciuti per decenni senza la consapevolezza di quanto l’ambiente sia importante. Noi, come istituzioni, siamo convinti che l’ambiente vada preservato lasciando ai nostri figli e nipoti un ambiente migliore di quello che abbiamo trovato e un territorio ancora più bello, nella consapevolezza che questa sia la nostra missione.”

