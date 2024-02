Principio di incendio in una cucina in località Levaggi a Borzonasca. E’ accaduto alle 8.30. Nell’abitazione una persona costretta a letto che è stata fatta uscire e messa in salvo. I vigili del fuoco di Chiavari giunti sul posto ed hanno circoscritto e spento il rogo. I danni sono limitati e l’abitazione è agibile.

