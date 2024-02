Confartigianato alla Bit lancia il progetto sulla Francigena. Menchelli: “Sarzana può contribuire”

La Confartigianato spezzina fa approdare il progetto della Via Francigena da Sarzana a Milano. Grande interesse dei tour operator per l’evento specifico promosso al cluster del turismo di Confartigianato nazionale nel capoluogo lombardo. La Confartigianato della Spezia è stata l’unica Associazione ad organizzare un evento specifico dedicato al territorio spezzino alla BIT. Dopo l’evento fatto a Sarzana, Confartigianato ha organizzato la presentazione insieme all’Associazione nazionale delle vie Francigena (AEVF). Il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli ha mostrato la nuova mappa di Sarzana al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che si è complimentato per l’iniziativa. Molti gli interventi durante la presentazione, tra i quali il Direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli, il Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini , l’On. Maria Grazia Frijia, Antonella Simone, Confartigianato Turismo, Luca Bruschi, direttore AEVF e Leonardo Surico, direttore BITESP, Borsa Internazionale Turismo Esperienziale.

“Nonostante il clima di incertezza internazionale – ha spiegato il direttore Giuseppe Menchelli – la voglia di viaggiare rimane viva, come riportato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO): i numeri saranno più alti rispetto ai dati pre pandemia 2019. La Provincia della Spezia, e in particolare Sarzana, può contribuire ad arricchire il tessuto economico grazie alla grande domanda del pubblico di visitare piccoli territori di valore culturale e paesaggistico”. “La nostra provincia ha attirato grande interesse alla BIT nel contesto della Regione Liguria – aggiunge Pierluigi Peracchini, presidente della Provincia della Spezia – ed oltre alle Cinque Terre, a Spezia e al Golfo la proposta sulla Francigena, trasversale al turismo religioso, a quello dei percorsi e della natura è davvero una novità da promuovere e favorire. La voglia di personalizzazione, ovvero la ricerca di destinazioni, di attività e di esperienze che risultino unici, esclusivi e rispecchino il proprio stile di vita e i propri valori è un dato che è emerso dalla rassegna milanese”.

