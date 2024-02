Dà del “nazifascista stupratore” su Facebook all’ex leader del Gruppo Antipolitico: condannato per diffamazione

Savona. “Nazifascista animale e stupratore“, “verme utile per pescare“, “mascalzone stalker di donne perbene“. Sono alcune delle espressioni postate su Facebook per le quali l’ex sindacalista e blogger Bruno Spagnoletti è stato condannato per diffamazione ai danni di Ned Taubl, ex presidente del Gruppo Antipolitico Savonese. Lo ha deciso il giudice Fiorenza Giorgi, che ha condannato Spagnoletti a pagare una multa di 1500 euro e a risarcire Taubl con 10 mila euro, oltre che al pagamento delle spese legali.

Taubl, figura nota alle cronache negli scorsi anni per la propria attività prima in ambito politico (sulla scia dell’esperienza dei Forconi del 2013 aveva contribuito a fondare il Gruppo Antipolitico Savonese, di cui era presidente) e poi sociale (come vicepresidente dell’associazione In Aiuto Degli Invisibili), era arrivato allo scontro con Spagnoletti sui social network. A contrapporli, almeno inizialmente, erano state le rispettive simpatie politiche: Spagnoletti è considerato da sempre di area centrosinistra, mentre Taubl era stato nel coordinamento dei Forconi (spesso accusati di legami con l’ultradestra) e poco dopo, per un breve periodo, si era avvicinato ai militanti savonesi di Forza Nuova (pur senza iscriversi).

