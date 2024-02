Florovivaismo, ad Albenga un convegno su “criticità del settore e transizione green”

Albenga. L’Auditorium San Carlo di Albenga ospiterà, venerdì 9 febbraio alle 15.30, un convegno sul florovivaismo ligure.

“Si parlerà del florovivaismo ligure, e soprattutto di quello della piana di Albenga – spiega Stefano Roggerone, presidente CIA Liguria – Il settore, soprattutto quello delle piante in vaso, sta vivendo un periodo non positivo, i margini sono pochi e per questo appena c’è un imprevisto, per esempio problemi climatici, si va subito in difficoltà. Oltre a questo vorremmo parlare del futuro, dei principali mercati delle piante e di che cosa ha bisogno la floricoltura ligure. Ricerca, innovazione e statistiche: queste sono le nostre richieste”.

» leggi tutto su www.ivg.it