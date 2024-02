Circolazione ancora rallentata per il guasto occorso alla linea ferroviaria alla Spezia attorno alle 16.20; in corso l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. Per conoscere l’andamento del treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse è possibile consultare il servizio Cerca Treno di Trenitalia.

L’articolo Guasto sulla linea ferroviaria alla Spezia, possibili ritardi fino a un’ora proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com