Sporadici raggi di sole mattutini non promettono però il vero ritorno del bel tempo, anzi. Alla Spezia oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata: la tendenza conferma un peggioramento, concentrato in particolare nella giornata di sabato. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2767m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

L’articolo Il cielo rimane grigio, la pioggia è intermittente. Temperature sempre sopra la media proviene da Città della Spezia.

