Ironia e risate sugli operai che escono dai cantieri del Levante cittadino e prendono i mezzi pubblici, Frau: “Quando ti vergogni per chi ti amministra”

“Consiglio Comunale della Spezia, giorno 5 febbraio 2024, è già passata la mezzanotte. Dopo lunghe ore di discussione su un’ordinanza che ha impedito il transito degli automezzi Euro 4 senza limiti, creando problemi per il commercio, il godimento della sanità pubblica e di conseguenza per il benessere dei cittadini, quando uno degli argomenti era il chiedere di incentivare la fruibilità dei mezzi pubblici, si assiste ad un tristissimo teatrino.

Un rappresentante di spicco del centro destra interviene sull’utilizzo dei mezzi pubblici e dichiara di non utilizzarli per sue esperienze personali. La domanda: forse per i ritardi? forse per la vetustà degli autobus? o forse per la scarsità delle corse?

