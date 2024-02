L’Alberghiero approda a Sarzana: “Con Agrario e Turistico chiude completa ciclo formativo”

L’Alberghiero Casini approda a Sarzana: dal prossimo anno scolastico una sezione distaccata dell’istituto sarà operativa nei locali della Pro Sarzana, messa a disposizione da parrocchia di Santa Maria e dal comodatario Centro Niccolò V, che già nel recente passato hanno dato gli spazi ad alcune classi delle medie per via del cantiere alle Poggi-Carducci. Stamani alla Pro Sarzana la conferenza stampa di presentazione della novità. “Questa nuova sezione è un’opportunità per chiudere il ciclo formativo sarzanese – le parole del sindaco Cristina Ponzanelli -, avendo la scuola agraria e il liceo turistico: si va a completare una filiera, andando inoltre a offrire percorsi scuola-lavoro con tante eccellenze che si trovano in città. Sfruttare la posizione di confine di Sarzana inoltre è un’opportunità per tutto il sistema scolastico provinciale, può consentire di intercettare giovani che dalla Val di Magra magari guarderebbero in direzione Massa-Carrara”. “Quando abbiamo ricevuto l’istanza dal Comune di Sarzana abbiamo immediatamente verificato la possibilità di attivare la sezione – ha detto il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini -. E lo abbiamo fatto con convinzione, perché è un’opportunità per Sarzana, per tutta la Val di Magra e per l’intero tessuto provinciale. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato un settore turistico molto importante dal punto di vista economico, sul quale stiamo investendo molto a tutti i livelli perché dobbiamo aumentare il livello di qualità. Avere l’opportunità in Val di Magra di dare delle risposte ai nostri ragazzi ci riempie di orgoglio e faremo tutto il possibile per far sì che questa sperimentazione diventi una realtà di successo“.

Don Piero Barbieri, canonico di Santa Maria, ha espresso il suo ringraziamento “perché portiamo avanti una finalità voluta per questo luogo, donato alla chiesa per la crescita e lo studio dei giovani della città. Bello che abbia inizio un percorso che da lustro alla città e aiuto alle famiglie, che avranno la sede più vicina”. Quindi Egidio Banti, alla guida del Centro Niccolò V, fatto un rapido excursus sulla storia ultracentenaria dell’immobile della Pro Sarzana, ha osservato che “l’Istituto alberghiero non è solo una scuola dove si impara a cucinare, ma è luogo di cultura a tutti i livelli. Come Centro Niccolò V ci riserviamo di studiare delle forme di collegamento con l’Istituto alberghiero e anche la possibilità di connetterlo ad attività e corsi di formazione speciale dell’Università cattolica di Milano, che qui alla Pro Sarzana per alcuni anni ha svolto corsi di laurea a distanza e con cui siamo sempre in contatto – il Niccolò V è Centro di cultura per lo sviluppo della Cattolica”.

