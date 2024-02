Pensione canile Groppoli, 171 accessi nel primo anno di attività: “Ottimo risultato, e ci saranno importanti novità”

L’Unione di Comuni Montana Lunigiana fa il punto sul primo anno del servizio pensione per gli amici a quattro zampe attivato dall’Unione al Canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo. “Ben 171 cani, nel 2023, hanno avuto accesso alla pensione godendo delle cure amorevoli del personale addetto e dei volontari – spiega la nota dell’Unione -. Il servizio, dal costo davvero conveniente, prevede una permanenza in box ampi divisi in due spazi, uno interno riscaldato e uno esterno, oltre a un’area di sgambamento dedicata. Non manca nemmeno l’assistenza veterinaria, attiva 24h su 24. Proprio tutte queste accortezze nel servizio hanno spinto i proprietari ad affidarsi alla struttura soprattutto per il periodo delle vacanze estive. Il Canile di Groppoli è un’eccellenza in tutta la Toscana, e non solo. Esempio di lavoro svolto in modo: corretto, attento e professionale. Qui gli amici a quattro zampe sono trattati e seguiti al meglio grazie alla passione di professionisti e volontari scrupolosi. Ma non finisce qui perché ci saranno, a breve, delle importanti novità”.

«Un servizio in più che abbiamo messo a disposizione dei cittadini – commenta il presidente dell’Unione di Comuni Gianluigi Giannetti -. Nella nostra prima esperienza 171 accessi sono veramente tanti, il nostro canile è sempre più eccellenza della Lunigiana, ma anche della Provincia di Massa-Carrara. Ci sono altri progetti in programma, faremo delle implementazioni nei prossimi mesi, quindi sicuramente un risultato importante.»

