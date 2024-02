“Per un lavoro, sicuro e giusto”: un convegno organizzato dal Pd con Orlando, Gribaudo, Gazzano e i segretari di Cgil, Cisl e Uil

Il Pd La Spezia organizza, per lunedì 12 febbraio alle 18 presso l’Urban center di Via Carpenino, il convegno – dibattito “Per un lavoro, sicuro e giusto”. Parteciperanno all’incontro Luca Gazzano, responsabile Lavoro del Pd spezzino, il deputato ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, Chiara Gribaudo, deputata e vice presidente nazionale del Pd, e i segretari generali territoriali di Cgil, Cisl e Uil.

