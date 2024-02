San Valentino, ad Alassio la festa degli innamorati entra nel vivo con i “Saldi in Love”

Alassio. Mentre stanno giungendo da ogni dove le lettere d’amore per lo storico concorso “Alassio Città degli Innamorati” e le tenere foto scattate ad Alassio che animano il contest fotografico “La più bella immagine d’amore”, nella “Città del Muretto” entrano ulteriormente nel vivo le iniziative dedicate a San Valentino.

Stanno infatti per andare in scena due delle proposte più attese: “Saldi in Love” e “Un Amore di Menù”, entrambe patrocinate dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio.

Di grande interesse per cittadini e turisti l’iniziativa “Saldi in Love”, organizzata dal consorzio “Alassio un Mare di Shopping”, che si svolgerà domenica 11 febbraio con la collocazione dei banchetti espositivi messi a disposizione delle attività associate aderenti all’evento in Piazza Matteotti. Ulteriore vantaggio per i cittadini e i turisti sarà la gratuità dei parcheggi blu gestiti dalla società partecipata Gesco per l’intero fine settimana di sabato 10 e domenica 11 febbraio.

» leggi tutto su www.ivg.it