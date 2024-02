Spreco alimentare, nelle mense scolastiche di Loano arrivano le “doggy bag” per recuperare il cibo non consumato dagli alunni

Loano. Stop allo spreco alimentare nelle mense scolastiche di Loano. Nei prossimi giorni la ditta Dussmann, attuale gestore del servizio di refezione scolastica per le scuole loanesi, distribuirà a tutti gli alunni delle scuole primarie delle sacche colorate che ogni bimbo potrà utilizzare come “doggy bag” per recuperare e portare a casa il pane, la frutta o lo yogurt non consumati in mensa.

L’iniziativa rientra nell’ambito del più generale “Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” volto, tra l’altro, a ridurre l’utilizzo di plastica e a controllare la gestione degli scarti e dei rifiuti nelle mense scolastiche.

