“Stupisce che assessori Pd non si siano ricordati di quanto detto da sindaca a incontro con comitato”

“Leggo con grande stupore le dichiarazioni apparse sugli organi di stampa riguardanti la posizione del Pd arcolano sul Puc di Arcola, sulle aree Enel, sulla situazione alle Pianazze”. Lo afferma Giuseppe Mori, portavoce del Comitato Pianazze nel cuore, in una nota riferita alla conferenza stampa tenuta ieri dal Pd arcolano. “Per quanto riguarda le aree Enel – prosegue Mori – relativamente ai colloqui riguardanti le compensazioni penso che ormai abbiamo perso il treno. Infatti questo passaggio andava fatto anni fa e non certo ora che Enel ha dismesso la centrale e la demolizione sta procedendo in maniera spedita”. Aggiunge l’ex assessore arcolano: “Per quanto concerne la ricollocazione dell’impianto di trattamento rifiuti Specchia Services, durante l’incontro con il Comitato Pianazze nel cuore sulla condizione delle Pianazze, a cui erano presenti sia l’assessore Nardi sia l’assessore Monfroni, quando ho domandato se ci fossero novità in merito all’ordine del giorno votato in consiglio comunale avente per oggetto la ricollocazione dell’impianto nelle aree Enel, la sindaca ha risposto di non essere riuscita a trovare referenti presso Enel. Stessa cosa per quanto riguarda la possibilità di uno svincolo che portasse dall’impianto direttamente sul raccordo di Via Carducci, per il quale la sindaca si era impegnata a sondare Salt. Sempre nella stessa riunione, la sindaca a precisa domanda ha risposto che, a causa di nuova riorganizzazione dell’organigramma Salt, non era ancora riuscita a mettersi in contatto con la società”.

“Per quanto riguarda la ricollocazione dell’impianto nell’area di Boscalino – prosegue il portavoce -, sempre nell’incontro con il comitato, la sindaca riguardo a questa soluzione ha affermato che la società, contattata su questa possibile ricollocazione, ha risposto di non essere interessata a trasferirsi a Boscalino”. Conclude Mori: “Mi stupisce che gli assessori arcolani presenti all’incontro con Pianazze nel cuore, Monfroni e Nardi, in occasione della conferenza stampa del Pd non si siano ricordati di quanto detto e affermato dalla sindaca nell’incontro con il comitato”.

