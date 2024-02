Traguardo storico per il Savona Hockey: è promozione in A1!

Gioia immensa per il Savona Hockey. La squadra maschile indoor ha conquistato la storica promozione in Serie A1. Decisiva la vittoria contro Messina per 6 a 4 ottenuta grazie alla tripletta di Riccardo Vaglini, alla doppietta di Roberto Montagnese e al sigillo di Luca Vaglini.

Nel match precedente, anch’esso disputato a Castello D’Agogna (provincia di Pavia), i savonesi avevano ceduto di misura contro la Moncalvese, 5 a 4 con reti di Riccardo Vaglini (doppietta), Luca Vaglini e Valsecchi. Sconfitta risultata però indolore visto il traguardo ottenuto, storico per il club ma anche per la città come sottolinea il presidente Massimo Pavani.

