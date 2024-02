Transizione ecologia e auto Euro 4, un lettore: “Delle condizioni sociali delle persone sembra non occuparsi più nessuno”

“I problemi non credo siano solo gli Euro 4, ma i ritardi infrastrutturali che al momento non vedono sbocco alcuno verso una seppur necessaria transizione ecologica. A ciò si aggiunge un impoverimento costante del reddito pro capite che certo non favorisce investimenti green. Un quadro complesso che se risolto può solo portare ad un miglioramento complessivo della vita. Ma nessuno sembra sapere da che parte iniziare. Una parte è ancora ferma ai “fasti del ventennio” un’altra spinge per la realizzazione di un forse troppo utopico sogno ambientalista che è certamente auspicabile raggiungere, ma lo si può fare con tenacia e per gradi. Delle condizioni sociali del popolo ormai non si occupa più nessuno, evidentemente non rende. Sembra continuare a prendere posizione solo una cultura liberista ma non liberale che da un lato tiene a freno ogni innovazione esercitando una forte azione reazionaria, e dall’altro sembra essa stessa implodere su di sé. La Spezia poi, città di cultura pregna di assistenzialismo, in forte calo demografico… Non sembra, neppure tra le categorie imprenditoriali (seppure qualche tentativo c’è stato) emerga qualche tentativo di perseguimento di un modello di sviluppo. Per ora assistiamo ai vari teatrini, ma prima o poi dovremmo cominciare a muoverci”.

Luciano Capellini

Azienda Agricola Luciano Capellini

