Trasformare l’overtourism in opportunità, il Comune di Riomaggiore si affida alla consulenza di Josep Ejarque

Mancano pochi mesi all’inizio della stagione turistica e il Comune di Riomaggiore dovrà far fronte prevedibilmente ad un aumento di presenze, considerando i primi segnali e un incremento dal 2022 al 2023 di un + 35%.

L’arrivo di oltre quattro milioni di visitatori, infatti, ha un impatto sulla vivibilità della comunità residente e pone la riflessione sulla sostenibilità di un’economia che, seppur ricca per il territorio, rischia di mettere a rischio la sopravvivenza ambientale, culturale e sociale dello stesso.

Riomaggiore e Manarola subiscono un turismo che crea disagi al territorio e potrebbe incidere sulla perdita di valore e di attrattività della destinazione. Per far fronte a questa sfida, Fabrizia Pecunia, Sindaca di Riomaggiore, ha affidato la realizzazione di un piano di Destination management, cioè un approccio strategico alla gestione dei flussi, ad un gruppo di esperti, la società di consulenza FTourism & Marketing di Josep Ejarque, già impegnati a livello nazionale e internazionale su destinazioni note per la loro complessità turistica, come, per esempio, Roma, Ischia, Cortina, Amalfi. Il Piano di Destination management di Riomaggiore, volto a trovare un equilibrio tra l’esperienza turistica dei turisti e visitatori e i bisogni del territorio, si inserisce all’interno della strategia più ampia già avviata dal Parco delle Cinque Terre – che ha realizzato uno studio proprio sulla gestione dei flussi – e intende seguire, per il suo sviluppo successivo, in modo fattivo, organico e sistemico le linee guida da esso indicate.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com