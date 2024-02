Una mano ai sarzanesi nel conferimento dei rifiuti: “Aiutando chi è in difficoltà, oggi non c’è più motivo di farlo in modo sbagliato”

Attraverso il Maggiordomo di quartiere, ecco una mano ai sarzanesi per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti attraverso Maggiordomo di quartiere. Un servizio di cui da informazione Luca Ponzanelli, assessore in materia: “Un aiuto per chi ha difficoltà concrete nel conferire i rifiuti – spiega Ponzanelli -: tra tutti, penso ad anziani soli e a persone con difficoltà motorie, per i quali può essere un problema recarsi alle isole ecologiche del centro storico, seppur posizionate a breve distanza dalle abitazioni, o usufruire della raccolta porta a porta nelle frazioni. Oggi basta una telefonata o una mail al Maggiordomo di quartiere e ci saranno delle persone che provvederanno per loro. È un servizio a cui tenevo molto, da assessore con delega ai rifiuti, per cui devo ringraziare l’Assessore Regionale alle politiche sociali Giacomo Giampedrone e la collega Sara Viola, con cui la collaborazione è totale, condividendo tanti progetti insieme. Unire sociale e decoro è molto importante: aiutando chi è in difficoltà, oggi non c’è più motivo per conferire i rifiuti in modo sbagliato. C’è bisogno della massima diffusione sulla presenza di questo servizio”. Questi i riferimenti: – Dove: Lo sportello di Sarzana si trova presso i locali dell’ex Tribunale in Piazza Ricchetti. – Come contattare gli operatori: al numero 389 8728569 o via mail dss19@maggiordomodiquartiere.it

– Quando: lunedì/martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

