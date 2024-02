Accademia Agroalimentare, prorogate le iscrizioni ai corsi di Tecnico della filiera vinicola e Tecnico per la transizione digitale nell’agroalimentare

Imperia. Sono state prolungate fino alle ore 12.00 del 23 febbraio 2024 le iscrizioni ai nuovi percorsi ITS Academy dell’Accademia Ligure Agroalimentare, dal momento che sono ancora disponibili alcuni posti.

Si tratta dei percorsi Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera vitivinicola e del Tecnico superiore nelle tecnologie 4.0 per la transazione digitale. Entrambi i percorsi, della durata di 1800 ore si avvieranno nel marzo 2024 per terminare entro dicembre 2025, ed avranno svolgimento presso la nostra sede sita via Terre Bianche 2 ad imperia

