Un gran tiro di Sandri e il Sestri batte il Perugia nell’anticipo del venerdì sera: al Piola finisce 1-0 e Corsari che continuano nel loro momento magico dopo la vittoria prestigiosa in quel di Sassari contro la Torres.

Un primo tempo in cui si sono registrate due occasioni degne di nota, una per parte: la prima del Perugia al 2’ con Torrasi che impegna Anacoura e nel finale con la traversa di Fossati. Da segnalare nel primo tempo il rosso a Kouan che lascia il grifone umbro in 10.

