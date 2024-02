Carcare, bagarre sulla pratica per il nuovo supermercato. Accuse reciproche di essere “imbarazzanti, inaffidabili e confusi”

Carcare. Passa all’unanimità in Consiglio comunale il parere assenso sulla nuova pratica presentata dalla società Immobiliare Regio Parco Srl e Dimar Spa in merito alla realizzazione del nuovo supermercato in località Cirietta. Non sono mancate, però, le polemiche che hanno portato la giunta Mirri a scontrarsi con l’opposizione. Infatti, come spiega il capogruppo di “Insieme per Carcare”, Alessandro Ferraro, “dove sono finiti coloro che anni fa avevano condotto una battaglia contro questa operazione? E’ possibile che ora abbiano cambiato idea e facendo ricadere la colpa su di noi facciano soltanto un’opera di buon senso per Carcare?”

Ferraro ironizza sul fatto che il sindaco abbia dichiarato che non “può strumentalizzare politicamente l’iter di questa pratica”, e anche sull’uscita dalla seduta di ieri sera del vice sindaco Massimo Marini, “coinvolto in prima battuta perchè uno degli artefici del primo ricorso da parte di Conad Mac 3”, afferma Ferraro che prosegue – “ora non solo è la seconda carica amministrativa, ma ha anche la delega al commercio e alle attività produttive. Peccato non sia stato in grado di fornire il suo parere attuale sulla questione, visti anche gli esborsi che il Comune ha dovuto sostenere in questi anni per difendersi dal “suo” ricorso”.

