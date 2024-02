Chiavari: nuovo corso per aspiranti football scout

Dall’ufficio stampa Wylab

Un corso per scoprire i segreti, le metodologie di lavoro e le tecniche dello scouting calcistico. Grazie all’esperienza sul campo di Riccardo Pecini – ex direttore generale dello Spezia, già dirigente tra le altre di Sampdoria, Empoli, Monaco, Milan, Tottenham e fondatore di Scouting Department, società che offre servizi di alto profilo di scouting in outsourcing per i club – e all’expertise in ambito formazione di Wylab, nasce il “Professional course in Football Scouting”, un percorso completo, gestito da scout professionisti e fatto di lezioni teoriche e attività pratiche.

“Non esiste un sistema giusto o sbagliato per fare scouting, ci sono diversi metodi ognuno con i suoi pregi e i suoi difetti. Il limite di molti dei corsi esistenti è quello di seguire unicamente un unico approccio, noi vogliamo invece dare al corsista un’apertura a 360 gradi su tutta la galassia scouting” – spiega Pecini.

