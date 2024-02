Da Giovanni Giardini (Cambia con me) e Nicola Orecchia (Chiavari con Te!), consiglieri comunali

Più che nello slogan “Fatti, non parole” l’Amministrazione Messuti si identifica meglio nel testo della canzone di Sanremo di Annalisa: “ma sono solo parole e dopo il vuoto”.

Lo testimonia, ancora una volta, la situazione stagnante in cui versano, da oltre due anni, i lavori nell’edificio della Polizia di Stato in Via Brizzolara, di proprietà del Comune di Chiavari.

