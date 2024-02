Che qualcosa sia successo nello spogliatoio del Città di Savona è il segreto di Pulcinella. E non si spiegherebbero altrimenti tre addii in rapida successione a mercato chiuso. Come reagirà il gruppo lo si vedrà già da domani contro la Rossiglionese (ore 15 a Rossiglione).

Non giocherà più con gli Striscioni l’esterno Matteo Esposito. Il classe 1999, utilizzabile come terzino ma anche come quarto di centrocampo, lascia la squadra undendosi ai centrocampisti Buttu e Di Roccia.

