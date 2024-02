Domenica derby tra Lunezia Volley e Rainbow Spezia

Domenica prossima (11/2) alle 18.00 al PalaBologna di Sarzana derby tra Lunezia Volley e Rainbow Spezia in occasione della 13ma giornata della Serie D femminile di pallavolo. Padrone di casa al completo salvo sorprese, nella Rainbow Spezia manca un’altra volta il centrale Rossi, arbitra Pantani.

Nel frattempo in Serie C, anche in questo caso per la 13.a giornata, nel Girone B la prima squadra del Lunezia gioca domani (10/2) alle 21 al PalaLino Maragliano del Centro Prato a Genova; di fronte la Normac Wonder di Sestri Ponente. Convocate: Giangreco, Montemagni, Quartieri, Reggiani, Poletti, Castagna, Benettini, Aldovardi, Vocale, Mozzachiodi. Arbitri Rovere e Tamburini.

