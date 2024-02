La curva coperta del Picco agli ingegneri del Ponte Thaon di Revel

Compie sessant’anni e cambia per sempre la curva ferrovia. Costruita nel 1964 e poi rivista nella forma attuale nei primi anni Novanta, tra pochi diventerà il terzo cantiere in tre anni ad aprire all’interno dello stadio “Alberto Picco”. Dopo la curva piscina (2021-2022) e la tribuna (2023-2024), sarà l’ultima parte del progetto elaborato dallo studio Gau Arena su commissione della famiglia Platek, proprietaria dello Spezia Calcio dal 2021, per dotare il club di un impianto per il calcio adeguato alla serie A.

Ieri l’amministratore delegato del club, Andrea Gazzoli, ha fatto il punto della situazione. “Stiamo andando avanti anticipando alcuni step, anche per prevenire eventuali imprevisti”, ha spiegato a margine della conferenza stampa dagli Stati Uniti del presidente Philip Platek. “È un lavoro di minor dimensione rispetto alla tribuna, ma ha una sua complessità perché la struttura è particolare e insiste su un manufatto già esistente”.

