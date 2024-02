La Landini riceve Loano a Montepertico, Canaletto fa visita alla Pontremolese, Golfo dei Poeti attende My Basket Genova

Nella 2.a giornata della Poule Promozione, in Divisione Regionale 1 ligure di basket maschile, domani, sabato 10 febbraio, la Landini Lerici riceve il Loano alle ore 21 a Montepertico. Lericini ancora col dubbio relativo a Manuel Tripodi a cui si aggiunge quello di Lorenzo Gaspani. Le altre gare del turno: Aurora Chiavari-Pegli, Next Step Rapallo-Cogoleto e Tigullio Santa Margherita Ligure-Pgs Auxilium Genova; mentre è a riposo la Poule Salvezza.

In Divisione Regionale 2, nella 2.a giornata del girone di ritorno la capolista Canaletto fa visita alla Pontremolese sempre sabato 10 alle nove serali, da parte sua la Golfo dei Poeti riceve a Lerici la My Basket Genova. Le altre partite in programma: Futura Ge-Aurora, Pro Recco-Centro Sestri Levante, Santa Caterina-All About Basket Ge e Villaggio Chiavari-My Basket B Ge.

