Tempi molto duri a Santo Stefano Magra per la Zephyr Mulattieri. Confermato dalla società il pur sereno commiato dal palleggiatore Daniele Cuti, che torna in Sicilia e si ferma sino a fine stagione – pronto a sostituirlo Marco Zaccaria. Per la Zephyr non c’è stato il tempo né per trovare un alzatore che occupasse il tassello di Cuti in rosa; né per sostituire la banda Gabriel Peripolli, passato in Puglia, partenza per ovviare alla quale la società pensa a riportare a Santo Stefano il bomber rossoblù delle ultime due stagioni, l’emiliano Alessandro Magnani, oggi senza squadra; ma non appare un’operazione semplice.

E non finisce qua: stagione probabilmente finita per il centrale Matteo Ruffo a causa di un problema a un ginocchio, dentro quindi Edy Benevelli.

Intanto alle porte c’è la 14ma giornata del Girone A della B maschile nazionale di volley. La Zephyr affronterà in trasferta domani alle 18.00) l’Alto Canavese, quarto in classifica. Prima gara del girone di ritorno, arbitrano Davie Poetto e Virginia Velli.

L’articolo La Zephyr saluta Cuti e Peripolli e perde Ruffo per infortunio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com