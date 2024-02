Persona soccorsa all’interno della sua abitazione: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Intervento dei vigili del fuoco, pochi minuti dopo mezzogiorno, questa mattina a Savona in via Fiume. I pompieri sono intervenuti per soccorrere una persona all’interno della sua abitazione.

Chiamati i soccorsi, immediatamente sul posto è stata inviata la Squadra 11 proveniente dalla centrale di via Nizza insieme anche la 11R in supporto con l’autoscala. Oltre ad entrare infatti i vigili del fuoco sono riusciti, mediante l’ausilio dell’autoscala, a trasportare la persona ferita tramite manovra dall’esterno, essendo un piano alto, utilizzando la barella Toyota in dotazione al CNVVF fissata sul sistema cestello Autoscala VF in tutta sicurezza velocizzando le operazioni di recupero e consegna ai sanitari presenti sul posto.

