Pesca, l’appello di Legacoop Alimentare Liguria: “Non si può dimenticare la categoria vessata dei pescatori”

Liguria. “Tra le criticità delle filiere agroalimentari, mentre i trattori viaggiano verso Sanremo, non si può dimenticare la categoria dei pescatori professionisti oggi fortemente vessata dalle norme stringenti dell’Unione Europea alla quale chiediamo un confronto costruttivo per risolvere le problematiche più urgenti”.

Lo afferma Legacoop Alimentare Liguria, dalla quale hanno proseguito: “Non ha senso far demolire i pescherecci per non pescare e quindi dover importare prodotto ittico che viaggia su aerei e proviene da paesi dove le norme lavoristiche, sulla sicurezza, tracciabilità ed igiene potrebbero non essere rispettate. Si elimina la pesca professionale e poi a La Spezia le orate tagliano con i denti le retine metalliche che contengono i piccoli muscoli, i mitilicoltori le trovano strappate e perdono l’intero raccolto con danni economici pesantissimi.

