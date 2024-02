Recco: opere per sicurezza, prevenzione e difesa del suolo

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

L’attenzione del sindaco Carlo Gandolfo per le questioni del dissesto idrogeologico ha indirizzato gli uffici tecnici del Comune di Recco ad avviare lo studio e la pianificazione di interventi necessari al territorio. Questi interventi fanno parte di un progetto di lavoro per la raccolta e la canalizzazione delle acque meteoriche che all’inizio del 2022 aveva incluso anche via Salvo d’Acquisto, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei residenti di Megli. Per la gestione delle acque meteoriche della strada frazionale, è stata utilizzata una parte dei 165mila euro (140mila provenienti da un contributo statale per investimenti in opere pubbliche, e 25mila forniti dal Comune di Recco) per risolvere i problemi che si verificavano nel corso di piogge intense. Inoltre, via Salvo d’Acquisto ha beneficiato di una parte dei 120mila euro stanziati dall’amministrazione Gandolfo per l’asfaltatura delle strade frazionali.

