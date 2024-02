San Giuseppe, ecco le date dell’attesissima fiera

Poco più di un mese ed ecco che, alle porte della primavera, sarà di nuovo fiera di San Giuseppe, tradizionale evento che ogni volta richiama grande pubblico. L’appuntamento con la manifestazione sarà per domenica 17, lunedì 18 e martedì 19 marzo (giorno di San Giuseppe) prossimi, come ipotizzato nelle scorse settimane; ora la determinazione di Palazzo civico che ufficializza le date. Nell’atto di spiega altresì che le aree disponibili per la fiera 2024 della fiera sono le stesse dell’edizione 2023.

