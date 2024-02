Agricoltura, due incontri a Coldiretti ad Aulla e Massa

Dinanzi alla crisi dei prezzi e alle follie Ue che minacciano la nostra agricoltura nazionale sono scattati in provincia di Massa Carrara gli incontri territoriali “Orgoglio Coldiretti” con gli agricoltori associati. Un’occasione per parlare dei risultati già ottenuti, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili ma anche e soprattutto per confrontarsi sui problemi che interessano le singole filiere e sulle prossime battaglie da combattere. Ed ancora la legge contro il cibo sintetico ed il decreto legislativo in attuazione della Direttiva Ue contro le pratiche sostenute da Coldiretti, passando per la tutela del made in Italy e la riforma del sistema IG, il PNRR, la legge di bilancio 2024, la proroga per l’assicurazione dei mezzi agricoli ed i temi fiscali di interesse per il mondo agricolo.

