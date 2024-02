Al circolo anziani di Piazza Brin appuntamento con l’Officina dello Scrivere ad Alta Voce

L’evento del 13 febbraio (ore 17) al circolo anziani di piazza Brin a Spezia in via Filippo Corridoni 7 vede protagonista l’Officina dello Scrivere ad Alta Voce – laboratorio di lettura e scrittura operante in città dal 2014 – che presenterà l”evento “VOCI”, letture poetico/narrative su lavori prodotti dagli allievi del corso.

Gli incontri di lettura e scrittura della Officina si tengono il giovedì, in un’aula al secondo piano della Mediateca Regionale Ligure, via Trieste 37, La Spezia, dalle 17 alle 19.

Per partecipare non esistono limiti di età, titoli di studio o altro. Carta, penna, libri amati e volontà di mettersi in gioco sono quanto richiesto.

