Anche sotto la pioggia: regolare svolgimento del mercato a “chilometri zero” di Piazza Brina

“Gli operatori del settore rendono noto che nonostante le piogge non mancherà l’atteso mercato domenicale di piazza Brin a km zero”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo che prosegue: “Con i suoi coloriti e diversificati stand che offriranno dalle 8 alle ore 13, i prodotti naturali del nostro territorio dal pane al miele dalle mele al vino alle arance , dai formaggi ai funghi e naturalmente l’orto con la convenienza di costi contenuti a fronte di una qualità indiscussa. Il mercato domenicale di Piazza Brin si svolge ormai da anni con regolarità ogni domenica mattina di ogni mese e offre la possibilità ai residenti dell’Umbertino ma non solo di trovare sotto casa prelibatezze, tipicità e qualità a costi contenuti”. Appuntamento a domani, 11 febbraio.

