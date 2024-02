Andora, 10ª Ronde della Val Merula in rampa di lancio: la pioggia non spaventa

Andora. Piove incessantemente da diverse ore su Andora e su tutta la Liguria, ma le condizioni meteo avverse non hanno creato alcun disagio ai concorrenti della 10° Ronde della Val Merula, che fra poche ore aprirà ufficialmente la stagione rallystica italiana 2024 con la cerimonia di partenza prevista alle 18:30 in Via dei Mille.

La mattinata è stata caratterizzata dalle verifiche tecniche e sportive, svolte regolarmente da 105 equipaggi sui 107 iscritti, mentre diversi protagonisti della gara hanno già avuto modo di testare le loro vetture nello shakedown di Stellanello, ovviamente in condizioni di bagnato estremo e con pneumatici adeguati; un test non del tutto inutile in vista di una prima prova speciale che, se le precipitazioni dovessero prolungarsi nella notte, si presenterà in gran parte umida e molto insidiosa. Le previsioni sembrano lasciare spazio alla speranza di una gara senza pioggia, ma occorrerà attendere gli ultimi aggiornamenti dei servizi meteo locali per poter pianificare una strategia di gara e per avere un quadro più preciso della situazione.

