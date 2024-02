Borghetto, ordinanza del sindaco per contrastare la diffusione della processionaria del pino

Borghetto Santo Spirito. Il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ha emesso in questi giorni un’ordinanza per contrastare la diffusione della processionaria del pino.

“Le temperature anomale per l’attuale stagione invernale ha anticipato le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la processionaria del pino – si legge nel documento – In questi giorni sono giunte all’amministrazione innumerevoli segnalazioni riguardanti la diffusione della processionaria, la quale danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere. Il parassita oltre ad arrecare notevoli danni alle alberature è di pericolo per l’uomo e gli animali, in quanto i peli sono fortemente urticanti al contatto sia dermico che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie”.

» leggi tutto su www.ivg.it