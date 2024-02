A Camogli è stata riaperta al traffico veicolare e pedonale via Romana, dopo un divieto temporaneo di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ruffini e il civico 3. La decisione di chiudere è stata presa per la pericolosità del muretto d’attico presente sul tetto dell’edificio in via Romana 1 e 2 stabilita dopo il sopralluogo dei Vigili del fuoco di Rapallo e della polizia locale.

