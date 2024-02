Cestistica spezzina: arriva Empoli nel primo di due match casalinghi consecutivi

Primo di due impegni casalinghi per la Cestistica, che domenica alle ore 18 ospiterà Empoli al PalaMariotti. Il pubblico spezzino potrà riabbracciare Angelica Castellani dopo le due belle stagioni in maglia bianconera, che ritorna in Liguria per la prima volta da avversaria. Oltre a Castellani, anche Katrin Stoichkova è un’ex della gara: la giocatrice bulgara ha vestito la canotta bianconera per una stagione e mezzo. La compagine toscana è reduce dalla sconfitta di misura a domicilio con Giussano, ma anche la Cestistica viene dalla partita poco fortunata di Costa Masnaga. Empoli si trova davanti in classifica, al settimo posto a quota 20 punti, mentre le bianconere sono none a quota 14. Nella gara di andata alla Palestra Lazzeri fu l’USE Rosa Scotti ad avere la meglio, col punteggio di 78-69. A livello statistico, le migliori realizzatrici a disposizione di coach Cioni sono proprio le ex bianconere Castellani e Stoichkova, rispettivamente con 11,6 e 11,3 punti di media a partita. Nei rimbalzi le migliori sono Manetti e Miscenko, con 8,8 e 8,6 palloni catturati sotto canestro. La direzione di gara è stata affidata a Eugenio Roberti di Napoli e Leonardo Marcelli di Roma.

