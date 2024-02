Comiti: “Parole di Cenerini contro la Cgil inaccettabili”

“Le parole contro di noi del Consigliere Comunale Cenerini sono inaccettabili, la Cgil ogni giorno è impegnata nella difesa delle lavoratrici e dei lavoratori e siamo il primo sindacato della provincia con più di 30 mila iscritti.” Così Luca Comiti, Segretario Generale della Cgil spezzina, che continua: “a Cenerini ricordiamo che grazie all’azione del nostro sindacato gli operai di una ditta in appalto a Fincantieri hanno ottenuto 70 stipetti e postazioni docce, e le postazioni della vigilanza di Fincantieri sono state modificate e migliorate, solo per fare un esempio. Siamo impegnati tutti i giorni con il CPIA per l’integrazione dei lavoratori stranieri, siamo al fianco dei lavoratori degli appalti dei cantieri sui problemi della mobilità e dell’abitare. E siamo impegnati in tutte le vertenze calde del territorio, come le lavoratrici ed i lavoratori sanno bene. Cenerini mostri rispetto nei confronti del sindacato e di chi rappresenta.”

