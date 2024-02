Completati i lavori di regimazione delle acque in via Punta Bianca

Sono stati completati gli interventi programmati in via Punta Bianca volti alla regimazione delle acque. In particolare, si è proceduto a sostituire la tubazione presente nell’attraversamento stradale, di diametro insufficiente, con una di dimensioni più adeguate.

Inoltre è stato posizionato un pozzetto di raccolta delle acque e costruito di un vero e proprio muro per evitare fuoriuscite in prossimità dell’intubamento e con una griglia di protezione che evita il passaggio del materiale grossolano e potenzialmente pericoloso. L’opera è stata completata con la riasfaltatura della parte interessata ed è stata creata una cordolatura stradale per evitare dilavamenti sotto la sede stradale.

Il costo degli interventi è stato di circa 11.000 euro. Infine sono in corso ulteriori interventi di regimazione delle acque e di asfaltature in via Cavour, via Canal Grande, via Baban e via Maestà.

