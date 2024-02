Derby ligure in serie b interregionale: lo Spezia Tarros ospita il Sestri

Conquistati matematicamente i play-off, con due turni di anticipo, la Tarros ora cercherà di consolidare la propria posizione in classifica. Due sole le partite che restano al termine di questa prima fase del campionato e che coach Scocchera ed i suoi uomini sono decisi ad onorare al meglio, avendo, come doveroso, la vittoria come obiettivo.

Lo Spezia Basket affronterà davanti al proprio pubblico la Pallacanestro Sestri, domenica 11 febbraio, per poi chiudere il girone in trasferta contro Quarrata la domenica successiva.

Il risultato del primo dei due match, quello contro Sestri, non influirà sulla fase successiva, ma i bianconeri sono decisi a fare bene davanti al proprio pubblico e per giunta in un derby regionale. Una partita, oltretutto, che, anche alla luce della partenza di Rajacic, sarà importante per testare nuove dinamiche ed equilibri di gioco e per dare spazio ai più giovani.

